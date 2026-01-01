Ко всемирному дню рок-н-ролла

День рок-н-ролла с биг-бэндом Владимира Толкачёва

Новосибирская филармония отмечает всемирный день рок-н-ролла в рамках абонемента № 11а «Джазовый». В этот вечер на сцену выйдет знаменитый биг-бэнд Владимира Толкачёва, который порадует зрителей яркими музыкальными номерами.

Ведущей вечера станет Наталья Ермакова, лектор-музыковед. Она не только проведёт вас через музыкальные программы, но и поделится интересными размышлениями о джазе и рок-музыке. Это событие будет интересно как преданным поклонникам этих жанров, так и тем, кто только начинает знакомство с их многообразием.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего праздника!