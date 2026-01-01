Ко всемирному дню рок-н-ролла

Оповещения от Киноафиши
День рок-н-ролла с биг-бэндом Владимира Толкачёва

Новосибирская филармония отмечает всемирный день рок-н-ролла в рамках абонемента № 11а «Джазовый». В этот вечер на сцену выйдет знаменитый биг-бэнд Владимира Толкачёва, который порадует зрителей яркими музыкальными номерами.

Ведущей вечера станет Наталья Ермакова, лектор-музыковед. Она не только проведёт вас через музыкальные программы, но и поделится интересными размышлениями о джазе и рок-музыке. Это событие будет интересно как преданным поклонникам этих жанров, так и тем, кто только начинает знакомство с их многообразием.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего праздника!

Апрель
14 апреля вторник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 350 ₽
15 апреля среда
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 350 ₽

В ближайшие дни

Что у вас случилось?
18+
Юмор
Что у вас случилось?
28 марта в 18:00 КК им. Маяковского
от 1200 ₽
Быстрые свидания
18+
Юмор
Быстрые свидания
11 марта в 20:00 Standup Room
от 600 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
21 марта в 20:00 Standup Room
от 1090 ₽
