Ко дню всех влюбленных. Шедевры киномузыки

Романтический концерт ко дню всех влюблённых в галерее Зураба Церетели

14 февраля, ко Дню всех влюблённых, в 17:00 и 20:00 в самом сердце Москвы будет презентована праздничная романтическая программа «Шедевры КИНОмузыки». Концерт пройдет в зале «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели.

В исполнении камерного оркестра NÉOrchestra вы услышите великолепные романтические мелодии из культовых кинофильмов, таких как «1+1», «Интерстеллар», «Ла-ла Лэнд», «Хатико», «Чёрный лебедь» и многих других. Музыка погружает в атмосферу романтики и создает незабываемое ощущение волшебства.

Информация для зрителей

В стоимость билетов входит посещение зала «Яблоко» за 60 минут до концерта. В этом же здании, в соседнем пространстве с Галереей, расположен известный ресторан BAGEBI, где вы можете продолжить приятный вечер после концерта.

Программа концерта

Л. Эйнауди - Fly, к/ф «1+1»

Л. Эйнауди - Primavera, к/ф «1+1»

Х. Циммер - Time, к/ф «Начало»

Л. Эйнауди - Petricor, к/ф «Земля кочевников»

Й. Йоханнссон - Музыка из к/ф «Теория всего»

Х. Циммер - Day one, к/ф «Интерстеллар»

Д. Гурвиц - Музыка из к/ф «Ла-ла Лэнд»

Я. Качмарек - Музыка из к/ф «Хатико»

Х. Циммер - A way of life, к/ф «Последний самурай»

Л. Эйнауди - Eros, к/ф «Чёрный лебедь»

В программе возможны изменения.

Об исполнителях

Оркестр новой формации NÉOrchestra представляет собой один из наиболее динамично развивающихся молодых оркестров. Новый взгляд на классическую камерную музыку позволяет NÉOrchestra выделяться как один из самых ярких представителей жанра академической музыки. Программы состоят из произведений современных авторов, которые уже получили мировое признание.

Неповторимый стиль исполнения оркестра под руководством художественного руководителя и дирижёра Ивана Нужина создает удивительные музыкальные образы, чередуя композиции с рассказами о них и обеспечивая эффект полного погружения и растворения в музыке. Оркестр активно исследует жанры модернизма, академического минимализма и неоклассики.