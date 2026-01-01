Спектакль Ко дню рождения П.И. Чайковского. Опера «Евгений Онегин»

Опера «Евгений Онегин» в МКЗ «Зарядье»

В МКЗ «Зарядье» пройдет опера «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского — лирические сцены в трёх действиях, основанные на одноименном романе в стихах Александра Пушкина. В главных ролях выступят Надежда Павлова (Татьяна) и Алексей Марков (Евгений Онегин).

Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнит это произведение, которое Чайковский создавал с надеждой на использование в домашнем и учебном театре. Опера обещает понравиться любителям русской классической музыки и поклонникам оперного жанра.

Действующие лица

Ларина, помещица — будет объявлено дополнительно

Татьяна — Надежда Павлова, сопрано

Ольга — будет объявлено дополнительно

Филиппьевна, няня — будет объявлено дополнительно

Евгений Онегин — Алексей Марков, баритон

Ленский — Игорь Морозов, тенор

Князь Гремин — будет объявлено дополнительно

Ротный — будет объявлено дополнительно

Зарецкий — будет объявлено дополнительно

Трике, француз-гувернёр — будет объявлено дополнительно

Крестьяне, крестьянки, помещики, помещицы, офицеры, гости на балу

Музыкальное наследие

«Евгений Онегин» — выдающийся образец русской лирической оперы. В своё время она стала новым словом в отечественном музыкальном театре, наряду с произведениями таких композиторов, как Мусоргский и Римский-Корсаков.

Чайковский отмечал: «Мне с невыразимою силою захотелось положить на музыку всё, что в „Онегине“ просится на музыку… Я ищу интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений». В отличие от других композиторов, которые создавали оперы для театров, Чайковский задумал своё произведение для домашних и учебных постановок, отказавшись от традиционного обозначения жанра.

Примечательно, что «Евгений Онегин» был впервые исполнен силами учащихся Московской консерватории на сцене Малого театра. Несмотря на первоначальные сомнения композитора о его успехе на профессиональной сцене, опера быстро завоевала популярность. Поставленная в московском Большом театре в 1881 году и позже в Мариинском театре в Петербурге, она стала одной из самых исполняемых опер русского репертуара и по сей день продолжает радовать зрителей.