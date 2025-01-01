Ко Дню рождения Д. Шостаковича, МГСО, И. Рудин, Д. Ульянов

Концерт, посвящённый Дмитрию Шостаковичу в Зарядье

В концерте выступит выдающийся бас Дмитрий Ульянов, а дирижировать будет Иван Рудин.

Сюита на стихи Микеланджело

Сюита на стихи Микеланджело, написанная в 1974 году, является одним из последних произведений Шостаковича. Композитор сам описывал её как «результат восемь сонетов и трёх стихотворений Микеланджело». Это произведение сочетает в себе лирику, трагедию и восторженные панегирики. Шостакович обратился к поэзии великих мастеров в связи с пятисотлетием со дня рождения художника.

По словам композитора, «меня поражала многогранность его таланта», и он сам создавал названия для своих песен, опираясь на содержание стихов.

Пятая симфония

Пятая симфония Шостаковича, написанная в 1937 году, стала ответом композитора на драматические события его жизни. В начале 1936 года композитор столкнулся с критикой и травлей, что привело к созданию этой симфонии. Шостакович описывал своё произведение как «показ оптимизма через трагические конфликты и внутреннюю борьбу».

Первое исполнение Пятой симфонии состоялось 21 ноября 1937 года в Ленинграде под управлением Евгения Мравинского и вызвало бурю восторга у публики. Овации длились более получаса, подтверждая значимость произведения и самого автора.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

I отделение: Шостакович — Сюита на стихи Микеланджело Буонарроти для баса с сопровождением оркестра, op. 145a

Шостакович — Сюита на стихи Микеланджело Буонарроти для баса с сопровождением оркестра, op. 145a II отделение: Шостакович — Симфония № 5 ре минор, op. 47

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении мастеров!