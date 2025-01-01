Меню
Ко Дню рождения Баха
Ко Дню рождения Баха

Концерт классической музыки в Органном зале Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный дню рождения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки.

Программа мероприятия

На концерте будут исполнены самые известные произведения Баха, такие как «Токката и фуга ре минор» и «Соль минор». Эти композиции в исполнении талантливых музыкантов подарят вам незабываемые впечатления и погрузят в атмосферу барочной эпохи.

Интересные факты о Бахе

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов всех времен. Его музыка вдохновила многих современных композиторов и продолжает волновать сердца ценителей классики. Бах также был virtuoso органистом, и его творения для органа остаются эталоном исполнения в этом жанре.

Зачем стоит посетить концерт

Посещение этого концерта — это отличная возможность не только услышать шедевры Баха в живом исполнении, но и узнать больше о его жизни и творчестве. Музыка Баха оказала значительное влияние на развитие западной классической музыки, и каждый зритель сможет почувствовать это живое соединение эпох.

Не упустите шанс стать частью музыкального события, которое вдохновляет и радует. Убедитесь, что в вашей программе на этот день — место для великой музыки!

Пермь, 21 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

