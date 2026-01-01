КняZz. Мастер кукол

Мастер кукол: концерт группы КняZz в Сочи

В Концертном зале «Фестивальный» состоится незабываемый концерт группы «КняZz» с программой «Мастер кукол». В этой программе вы услышите композиции из репертуара «КняZz» и «Король и Шут», связанные с театральной тематикой.

Музыкальные представления в новом свете

Андрей Князев, создатель визуальных решений для концерта, представит экраны с различными сюжетами и любимым многими Шутом, который расскажет предыстории к песням. Музыканты группы активно работают над новыми аранжировками и визуальными эффектами, чтобы сделать звучание более красочным и насыщенным.

Для всех любителей музыки

Программа «Мастер кукол» нацелена как на широкого слушателя, которому нравятся хиты, так и на искушенных поклонников «КняZz» и «Король и Шут». Зрители смогут насладиться не только известными композициями, но и редкими, которые ранее звучали на концертах очень редко.

Зрелища на сцене

Музыканты уделили внимание не только звучанию, но и сценографии. Концерт будет ярким благодаря эксклюзивным экранам, насыщенным музыкальным решениям и захватывающим визуальным эффектам, созданным художником по свету. Живая музыка в сочетании с ярким светодиодным шоу обещает стать настоящим праздником для всех посетителей.

