Новая программа группы «КняZz» — «Мастер кукол»

Группа «КняZz» радостно анонсирует свою новую программу «Мастер кукол»! Эта увлекательная музыкально-театральная программа основана на композициях из репертуара как самой группы, так и легендарной «Король и Шут». Вы когда-нибудь задумывались, насколько много театральных тем встречается в творчестве этих ансамблей? Теперь у вас есть возможность увидеть их в новом свете!

Погружение в мир персонажей

На сцене оживут актёры, фокусники, лицедеи, шуты и клоуны. Все они примут участие в увлекательных сюжетных историях, где особое место займёт любимый многими с детства Шут, который будет рассказывать предыстории к песням.

Для широкой аудитории и знатоков

Программа «Мастер кукол» порадует не только массового слушателя, который обожает хиты, но и искушённых поклонников творчества группы. Каждый год «КняZz» радует своих фанатов новыми композициями, которые ранее звучали крайне редко или совсем не исполнялись. Это отличный шанс услышать обновлённый и обогащённый репертуар.

Новые аранжировки и сценография

Музыканты продолжают работать над улучшением звучания. Новые аранжировки делают музыку более плотной, насыщенной и разнообразной. Сценография концерта также будет отличаться сложными музыкальными решениями и эксклюзивными экранами, а также многоцветными всполохами софитов и живыми визуальными эффектами, которые создаёт талантливый художник по свету.

Незабываемое зрелище

Живая музыка, яркое световое шоу и экраны, оживляющие героев песен, ждут вас в программе «Мастер кукол». Не пропустите шанс погрузиться в неповторимую атмосферу творчества группы «КняZz». До встречи на концертах!