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Князь Владимир
Киноафиша Князь Владимир

Спектакль Князь Владимир

16+
Режиссер Игорь Матвиенко
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Этно-опера «Князь Владимир» в Ледовом дворце

Уникальный проект Игоря Матвиенко, этно-опера «Князь Владимир», теперь доступен и для зрителей Санкт-Петербурга! 26 февраля 2025 года в Ледовом дворце на сцене выступят знаменитые исполнители: Николай Расторгуев, певец SHAMAN, Soya и сам Игорь Игоревич. Они представят захватывающую историю о жизни князя Владимира и его нелегком пути к историческим переменам в нашей стране.

Захватывающая атмосфера и яркие персонажи

Зрителей ждут фантастические декорации, воинственные язычники, древние боги, опасные красавицы и муки выбора. SHAMAN, Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко выступят в непривычных для себя амплуа, что добавит особый шарм к постановке.

Музыкальное разнообразие

Игорь Матвиенко мастерски сплетает музыкальные стили — от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки. Это создает захватывающее полотно, которое найдет отклик у широкой аудитории, независимо от возрастных и культурных различий.

Участие профессионалов

В постановке примут участие ведущие солисты оперной сцены и профессиональные фольклорные ансамбли. Хореография, спецэффекты и высокотехнологичные декорации помогут воссоздать атмосферу древней Руси, обещая сделать это событие незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 19 октября
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
18:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 21 октября
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
19:00 от 1000 ₽
Казань, 23 октября
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
19:00 от 1000 ₽

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