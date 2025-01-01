Спектакль Князь Владимир

Этно-опера «Князь Владимир» в Ледовом дворце

Уникальный проект Игоря Матвиенко, этно-опера «Князь Владимир», теперь доступен и для зрителей Санкт-Петербурга! 26 февраля 2025 года в Ледовом дворце на сцене выступят знаменитые исполнители: Николай Расторгуев, певец SHAMAN, Soya и сам Игорь Игоревич. Они представят захватывающую историю о жизни князя Владимира и его нелегком пути к историческим переменам в нашей стране.

Захватывающая атмосфера и яркие персонажи

Зрителей ждут фантастические декорации, воинственные язычники, древние боги, опасные красавицы и муки выбора. SHAMAN, Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко выступят в непривычных для себя амплуа, что добавит особый шарм к постановке.

Музыкальное разнообразие

Игорь Матвиенко мастерски сплетает музыкальные стили — от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки. Это создает захватывающее полотно, которое найдет отклик у широкой аудитории, независимо от возрастных и культурных различий.

Участие профессионалов

В постановке примут участие ведущие солисты оперной сцены и профессиональные фольклорные ансамбли. Хореография, спецэффекты и высокотехнологичные декорации помогут воссоздать атмосферу древней Руси, обещая сделать это событие незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу!