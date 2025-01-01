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Князь Серебряный
Билеты от 600₽
Киноафиша Князь Серебряный

Спектакль Князь Серебряный

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл с русским сердцем

Мюзикл «Князь Серебряный» был написан к 95-летнему юбилею Московского театра оперетты. Основой для него стал одноименный роман А.К. Толстого. Создатели вдохновились историческими событиями и создали произведение, которое переносит зрителей в эпоху правления Иоанна Грозного.

Сюжет и музыкальная стилистика

Мюзикл представляет собой историю России, рассказываемую языком музыки, которая будет понятна современной аудитории. В основе сюжета – соперничество храброго воина Князя Серебряного и опричника Вяземского за любовь боярыни Елены. Действие наполнено историческими деталями, национальными мотивами и мистическими нотками.

Особенности постановки

Эмоционально насыщенная музыка, уникальные костюмы с золотым шитьем и масштабные декорации создают атмосферу погружения в мир царских палат, зачарованных лесов и полей сражений. Постановка сочетает традиции классического и современного музыкального театра, что делает ее привлекательной для широкой аудитории.

Победа любви

Зрителей ожидает незабываемое путешествие через эпохи, в котором торжествует любовь, преодолевающая все преграды и побеждающая зло.

Творческая команда мюзикла

  • Композитор: заслуженный артист России Аркадий Укупник
  • Автор либретто: Карен Кавалерян
  • Режиссер-постановщик и балетмейстер: заслуженный деятель искусств России Валерий Архипов
  • Музыкальный руководитель и дирижер: Константин Хватынец
  • Художник-постановщик: народный художник России Вячеслав Окунев
  • Художник по свету: Александр Сиваев
  • Хормейстер: Станислав Майский
Режиссер
Валерий Архипов
В ролях
Иван Викулов
Павел Иванов
Алена Голубева
Дарья Январина
Леонид Бахталин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный Князь Серебряный

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