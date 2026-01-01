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Князь Игорь
Киноафиша Князь Игорь

Спектакль Князь Игорь

Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

История оперы «Князь Игорь» 

Эпическая опера Александра Бородина «Князь Игорь», созданная по мотивам шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Александр Бородин работал над оперой более 18 лет, однако завершить её не успел. После его смерти, оперу доработали Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов. «Князь Игорь» впервые была поставлена в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в 1890 году.

Исторический контекст

Опера рассказывает о походе князя Игоря Святославича против половцев, о его пленении и последующем возвращении. История полна героизма, трагедии и глубоких эмоциональных переживаний.

Особенности постановки

Под руководством Тимофея Кулябина, постановка приобретает современное звучание, сохраняя при этом уважение к оригинальному произведению. Яркие декорации, исторические костюмы и мощные хоровые сцены создают атмосферу, которая перенесёт зрителя в далёкую эпоху русской истории. Величие и красота этого замечательного образца русской музыки подчёркиваются поистине богатырским размахом постановки. Погрузитесь в мир древней Руси, где музыка Бородина оживает, передавая дух времени и эпичность событий. 

Режиссер
Тимофей Кулябин
В ролях
Павел Анциферов
Юлия Шагдурова
Константин Захаров
Андрей Триллер
Алексей Лаушкин
Исполнители
Михаил Татарников
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Фотографии

Князь Игорь Князь Игорь Князь Игорь Князь Игорь Князь Игорь Князь Игорь
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