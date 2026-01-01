Опера «Князь Игорь» в трех действиях с прологом — это произведение Александра Бородина, основанное на древнерусской поэме «Слово о полку Игореве». Премьера состоялась 1 сентября 1896 года. Это уникальная постановка, где встречаются таланты народного артиста СССР Ивана Буяты, лауреата Государственной премии Владимира Рылова, режиссера-постановщика Олега Рыбальченко и художника-постановщика Владимира Фёдорова.

Создатели и исполнители

Дирижер-постановщик — народный артист Бурятии Владимир Рылов. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Белоруссии Отар Дадишкилиани. Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Эдуард Пастухов.

Хореография и постановка «Половецких плясок» выполнены Заслуженным артистом РФ Леонидом Сычёвым.

Декорации и костюмы созданы по эскизам народного художника СССР, академика Ф. Федоровского, с участием художников А. Крутова, Е. Фролова, А. Шаманиной и О. Лаврова.

Сюжет

Либретто, написанное Бородиным при участии В. В. Стасова, основывается на памятнике древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Оно повествует о походе князя Игоря Святославича против половцев в 1185 году. Игорь, вдохновленный удачным походом 1184 года, идет в новые битвы вместе с братом Всеволодом и дружиной. Однако его недальновидность и пренебрежение предзнаменованиями ведут к трагическому исходу.

Действие оперы разворачивается в Путивле и в половецком стане. На фоне личных амбиций и предчувствий несчастья его жены Ярославны, Игорь сталкивается с тяжелыми последствиями своего выбора. Опера исследует тему чести, славы и сожаления, показывая, как тщеславие может вести к катастрофе.

Возрастные рекомендации

Рекомендуемый возраст для зрителей — с 12 лет и старше.