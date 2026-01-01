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Князь Игорь
Киноафиша Князь Игорь

Спектакль Князь Игорь

Постановка
Башкирский театр оперы и балета 16+
Продолжительность 210 минут
Возраст 16+

О спектакле

Опера «Князь Игорь» в Башкирском театре оперы и балета

Опера «Князь Игорь» — это произведение в трех действиях с прологом, созданное А. Бородиным по мотивам легендарной русской эпической поэмы «Слово о полку Игореве». Это событие привлечет внимание не только любителей классической музыки, но и всех, кто интересуется русской культурой и историей.

Хореография и постановка

Хореография знаменитых «Половецких пляс» принадлежит Михаилу Фокину, известному хореографу, который сделал немало для развития русского балета. Постановка «Князя Игоря» стала одной из ярких страниц его творческой биографии.

Для кого это событие

Спектакль будет интересен как любителям оперы и классической музыки, так и тем, кто хочет окунуться в атмосферу исторического наследия России. Также мероприятие привлекает внимание тех, кто ценит литературные произведения и их театральные интерпретации.

Не упустите шанс стать частью этого культурного события, которое подарит вам уникальные эмоции и впечатления.

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