Князь Игорь
Князь Игорь

Спектакль Князь Игорь

6+
Продолжительность 3 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Князь Игорь: Опера Александра Бородина в Мариинском театре

В Мариинском театре состоится спектакль «Князь Игорь» — опера, написанная известным русским композитором Александром Бородиным, который создавал это произведение почти восемнадцать лет. Опера основана на древнерусском эпосе «Слово о полку Игореве» и включает в себя богатую музыкальную палитру, великолепные хоровые сцены и драматические моменты. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Дирижер и постановка

Музыкальным руководителем выступает Валерий Гергиев. Режиссер новой версии — Иркин Габитов, а художником — Вячеслав Окунев. Декорации и костюмы созданы художниками Ниной Тихоновой и Николаем Мельниковым, которые работали над спектаклем еще в 1954 году. Это создает уникальную атмосферу, погружающую зрителей в эпоху древнерусских князей.

История создания оперы «Князь Игорь»

Бородин писал свою оперу, совмещая творческую деятельность с преподаванием и научными исследованиями. Несмотря на то, что работа осталась незавершенной, отдельные фрагменты исполнялись еще при жизни композитора. Бородин адаптировал текст «Слова о полку Игореве», безусловно привнося в оперу русские интонации и восточные мотивы, что делает её уникальной в контексте других европейских произведений.

Содержание и концепция

«Князь Игорь» — это произведение о столкновении двух культур и страданиях людей, вовлеченных в войну. Опера глубоко затрагивает темы любви и преданности, предательства и измены. Такие яркие моменты, как «Половецкие пляски», поставленные в хореографии Михаила Фокина, делают спектакль незабываемым.

Современная версия

Сегодня театральная версия оперы добавляет новые акценты, отходя от классической редакции Римского-Корсакова и Глазунова. Действие спектакля разворачивается в новой последовательности сцен, сохраняя ключевые музыкальные моменты, такие как ария Игоря «Зачем не пал на поле брани». Сценография воссоздает атмосферу спектакля Кировского театра 1954 года, что позволяет зрителям вновь окунуться в атмосферу великой русской истории.

Вам обязательно стоит увидеть один из шедевров русского музыкального театра. Опера «Князь Игорь» представит перед вами богатую палитру эмоций и музыкального мастерства, сплетая в единую историю темы любви, страха и надежды.

Расписание

