Спектакль Князь Игорь

Опера «Князь Игорь» в Мариинском театре

«Князь Игорь» — это выдающаяся классика эпической оперы, которая вновь зазвучит на исторической сцене Мариинского театра. Монументальные декорации Вячеслава Окунева создадут уникальную атмосферу для зрителей.

История создания оперы «Князь Игорь»

Композитор Александр Бородин сам написал либретто, вдохновляясь древнерусским эпосом «Слово о полку Игореве». Работа над оперой продолжалась почти два десятка лет, однако Бородин не успел завершить её. По завершении его жизни, партитуру довели до конца его друзья: Римский-Корсаков, Лядов и Глазунов.

Уникальная музыка Бородина

Глазунов неоднократно слышал «Князя Игоря» в исполнении самого Бородина на фортепиано. Это позволило ему записать увертюру по памяти и увековечить гениальную музыку композитора.

Не упустите возможность насладиться этой величественной оперой, которая является не только важной страницей в истории русской музыки, но и настоящим театральным событием.