Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Князь Игорь
Киноафиша Князь Игорь

Спектакль Князь Игорь

Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Иркин Габитов
Продолжительность 3 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Князь Игорь» в Мариинском театре

«Князь Игорь» — это выдающаяся классика эпической оперы, которая вновь зазвучит на исторической сцене Мариинского театра. Монументальные декорации Вячеслава Окунева создадут уникальную атмосферу для зрителей.

История создания оперы «Князь Игорь»

Композитор Александр Бородин сам написал либретто, вдохновляясь древнерусским эпосом «Слово о полку Игореве». Работа над оперой продолжалась почти два десятка лет, однако Бородин не успел завершить её. По завершении его жизни, партитуру довели до конца его друзья: Римский-Корсаков, Лядов и Глазунов.

Уникальная музыка Бородина

Глазунов неоднократно слышал «Князя Игоря» в исполнении самого Бородина на фортепиано. Это позволило ему записать увертюру по памяти и увековечить гениальную музыку композитора.

Не упустите возможность насладиться этой величественной оперой, которая является не только важной страницей в истории русской музыки, но и настоящим театральным событием.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Квест «​Зов Ктулху»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Зов Ктулху»​
24 сентября в 15:40 «Взаперти» на Загородном
от 4800 ₽
Квест для детей «Тайна золотого слона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Тайна золотого слона»
22 сентября в 13:45 «Взаперти» на Казначейской
от 7800 ₽
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
6+
Иммерсивный
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
1 ноября в 17:30 «Взаперти» на Казначейской
от 6700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше