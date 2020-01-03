Возвращение классики: опера «Князь Игорь» в новом свете

Спектакль «Князь Игорь», основанный на знаменитом произведении древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», вновь выходит на сцену. Либретто к опере было написано Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова. Эта история повествует о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году.

Творческий путь Бородина

Александр Бородин, известный врач и ученый-химик, создавал свою единственную оперу в течение 18 лет. Он работал над «Князем Игорем» в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за своей тяжело больной женой. К сожалению, композитор не успел завершить свою работу, и оперу по его черновикам закончили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.

История постановок

Премьера «Князя Игоря» ознаменовала начало третьего сезона работы нашего театра в 1933 году. С тех пор в репертуаре сменилось еще семь постановок. Одна из них была показана в Доме культуры «Звезда», когда театральное здание закрыли на ремонт в начале 70-х. Режиссером этого спектакля стал Борис Рябикин, а дирижером – Иосиф Айзикович.

Долгожитель на сцене

Среди самарских «Игорей» особое место занимает постановка 1985 года, также режиссированная Борисом Рябикиным. Эта версия продержалась в репертуаре целых 23 сезона, музыкальным руководителем был Александр Говоров.

Новая интерпретация

Актуальная, восьмая постановка «Князя Игоря» стала первой после масштабной реконструкции театра, завершенной в 2010 году. Режиссером-постановщиком выступает Юрий Александров, который привнес свежие идеи и подходы в классическую оперу. Это отличная возможность для зрителей увидеть известное произведение в новом свете.