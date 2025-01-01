Спектакль Княгиня Оболенская — русская Жанна д’Арк

Меню
Княгиня Оболенская — русская Жанна д’Арк
Трагическая история княгини Оболенской. Музыкальный спектакль

Это красивая и трагическая история жизни и борьбы выдающейся женщины, актрисы, манекенщицы и подпольщицы в годы Второй мировой войны во Франции. Спектакль, написанный Юрием Пантелеевым, переносит зрителей в ночные кабаре Парижа, оккупированного немцами.

Образы и таланты

В центре внимания — княгиня Оболенская, реальная историческая личность. Её музыкальные способности и артистичность проявляются ярко в экзотических танцах и в редких, но красивых произведениях, исполняемых на старинных инструментах. Каждое её выступление становится не только способом самовыражения, но и мощным актом сопротивления против зла, обрушившегося на Европу.

Уникальное погружение

Перед началом спектакля зрителей ждет уникальная возможность познакомиться с квартирой Л. Н. Бенуа. Это добавляет дополнительный контекст к происходящему на сцене и позволяет глубже понять атмосферу того времени.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории, наполненной как красотой, так и глубиной. Приходите и узнайте, как талант может противостоять тьме.

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 1000 ₽

