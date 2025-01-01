Спектакль Книжный воришка

О свете в темные времена

Постановка Максима Лакомкина рассказывает о том, что даже в самые темные времена можно найти свет. Война, голодные и страшные годы… Множество детей остались без родителей. Маленькая Лизель попадает в чужую семью под Мюнхеном, где она находит не только заботу, но и силы выжить.

Равенство людей в самых трудных условиях

Спектакль доказывает, что люди, даже в самых трудных условиях, остаются людьми, и все рамки — условны. Немцы и евреи, католики и протестанты, черные и белые — любой человек, все мы равны… особенно перед лицом Смерти.