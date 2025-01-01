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Книжный клуб в Театральном музее
Киноафиша Книжный клуб в Театральном музее

Книжный клуб в Театральном музее

Постановка
Театральный музей 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проект Театрального музея для тех, кто увлекается чтением и обсуждением драматургии

«Книжный клуб в Театральном музее» — это уникальный проект для всех, кто увлекается чтением и обсуждением драматургии. Каждый месяц участники клуба собираются в уютной атмосфере театрального музея, чтобы поделиться своими впечатлениями и мыслями о прочитанных пьесах.

Что вас ждет на встречах?

На встречах клуба вы сможете:

  • Изучить структуру драматургического текста,
  • Совместно искать завязку и перипетии,
  • Обсуждать, почему выбранные пьесы актуальны для нас именно сегодня.

Модератор клуба

Встречи ведет Алиса Хворостян — опытный театровед и сотрудник Научно-просветительского отдела Театрального музея. Под ее чутким руководством вы сможете погрузиться в мир театра и литературы.

Для кого этот клуб?

«Книжный клуб в Театральном музее» отлично подойдет как для театральных профессионалов, так и для любителей искусства. Если вы хотите расширить свои знания о театре и его текстах, присоединяйтесь к нам!

Как участвовать?

Подробности о времени и дате встреч можно узнать на официальном сайте Театрального музея. Не упустите шанс стать частью увлекательного театрального обсуждения!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
13:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
29 июля в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
29 июля в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе
12+
Видео Инсталляция Современное искусство
Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе
31 июля в 10:00 Анненкирхе
от 600 ₽
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