«Книжный клуб в Театральном музее» — это уникальный проект для всех, кто увлекается чтением и обсуждением драматургии. Каждый месяц участники клуба собираются в уютной атмосфере театрального музея, чтобы поделиться своими впечатлениями и мыслями о прочитанных пьесах.
На встречах клуба вы сможете:
Встречи ведет Алиса Хворостян — опытный театровед и сотрудник Научно-просветительского отдела Театрального музея. Под ее чутким руководством вы сможете погрузиться в мир театра и литературы.
«Книжный клуб в Театральном музее» отлично подойдет как для театральных профессионалов, так и для любителей искусства. Если вы хотите расширить свои знания о театре и его текстах, присоединяйтесь к нам!
Подробности о времени и дате встреч можно узнать на официальном сайте Театрального музея. Не упустите шанс стать частью увлекательного театрального обсуждения!