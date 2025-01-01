Проект Театрального музея для тех, кто увлекается чтением и обсуждением драматургии

«Книжный клуб в Театральном музее» — это уникальный проект для всех, кто увлекается чтением и обсуждением драматургии. Каждый месяц участники клуба собираются в уютной атмосфере театрального музея, чтобы поделиться своими впечатлениями и мыслями о прочитанных пьесах.

Что вас ждет на встречах?

На встречах клуба вы сможете:

Изучить структуру драматургического текста,

Совместно искать завязку и перипетии,

Обсуждать, почему выбранные пьесы актуальны для нас именно сегодня.

Модератор клуба

Встречи ведет Алиса Хворостян — опытный театровед и сотрудник Научно-просветительского отдела Театрального музея. Под ее чутким руководством вы сможете погрузиться в мир театра и литературы.

Для кого этот клуб?

«Книжный клуб в Театральном музее» отлично подойдет как для театральных профессионалов, так и для любителей искусства. Если вы хотите расширить свои знания о театре и его текстах, присоединяйтесь к нам!

Как участвовать?

Подробности о времени и дате встреч можно узнать на официальном сайте Театрального музея. Не упустите шанс стать частью увлекательного театрального обсуждения!