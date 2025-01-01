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Книжный клуб (съемка)
Билеты от 1500₽
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Книжный клуб (съемка)

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Съемка легендарного юмористического шоу «Книжный клуб» в Измайлово

В Измайлово пройдет съемка нового выпуска популярного юмористического шоу «Книжный клуб». Это уникальное событие привлечет внимание не только поклонников программы, но и всех любителей хорошего юмора и интересных бесед.

О шоу «Книжный клуб»

«Книжный клуб» — это не просто юмористическое шоу, а настоящая площадка для обсуждения литературы, культуры и актуальных тем. В каждом выпуске участники делятся своими взглядами на книги, которые стали неотъемлемой частью их жизни, а также обсуждают различные культурные события. Шоу отличается искрометным юмором и остроумными репликами, что делает его любимым среди зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и насладиться атмосферой творчества и юмора. Ждем вас в Измайлово!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 августа
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 1500 ₽ 21:00 от 1500 ₽

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