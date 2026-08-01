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Книжный клуб «Правил жизни» – «Столпы моря»
Билеты от 4000₽
Киноафиша Книжный клуб «Правил жизни» – «Столпы моря»

Книжный клуб «Правил жизни» – «Столпы моря»

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О выставке

Книжный клуб «Правил жизни» в баре Leveldva

26 июля в 12:00 в баре Leveldva пройдет новая встреча книжного клуба «Правил жизни». Участники обсудят роман Сильвена Тессона «Столпы моря» — произведение, которое заставляет задуматься о связи человека с природой.

Роман погружает читателя в мир бескрайних океанов и философских размышлений. Сильвен Тессон, французский писатель и путешественник, в своей книге исследует вопросы свободы и внутренней гармонии. Он предлагает взглянуть на жизнь под новым углом и задуматься о том, что действительно важно.

Не упустите возможность задать свои вопросы и обменяться мнениями с другими любителями литературы в уютной атмосфере бара Leveldva. Вместе мы раскроем глубокие смыслы текста и насладимся живым общением.

Приходите, будет интересно!

Купить билет на выставка Книжный клуб «Правил жизни» – «Столпы моря»

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Август
16 августа воскресенье
12:00
Leveldva Москва, Б.Никитская, 12, 2 этаж
от 4000 ₽

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