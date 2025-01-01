Лекция "Книги глазами литературоведов: как читать глубже"

Кто создаёт смысл текста — автор или читатель? Можно ли доверять рассказчику? И зачем отделять форму произведения от его содержания? Эти вопросы станут основой лекции, которую проведут филологи Всеволод Качалов и Диана Долженко.

О чем лекция?

На лекции будет представлено четыре ключевые литературоведческие концепции, изменившие подход к чтению:

Формализм — анализ текста как самостоятельного явления.

— анализ текста как самостоятельного явления. Фокализация — исследование точек зрения, через которые мы видим историю.

— исследование точек зрения, через которые мы видим историю. Рецептивная эстетика — понимание смысла как результата диалога между книгой и читателем.

— понимание смысла как результата диалога между книгой и читателем. Смерть автора — размытие границ авторского замысла и влияние читательского восприятия.

Лекция будет весьма полезна тем, кто стремится не просто читать книги, а погружаться в их суть: видеть подтексты, анализировать художественные приемы и развивать осознанное восприятие литературы.

Кто рассказывает?

Филологи Всеволод Качалов и Диана Долженко, авторы подкаста о связи истории и литературы «От корки до корки», поведают о том, как трактовать литературу с нового ракурса.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендуема для зрителей старше 6 лет.