Лекция "Книги глазами литературоведов: как читать глубже"

Кто создаёт смысл текста — автор или читатель? Можно ли доверять рассказчику? И зачем отделять форму произведения от его содержания? Эти вопросы станут основой лекции, которую проведут филологи Всеволод Качалов и Диана Долженко.

О чем лекция?

На лекции будет представлено четыре ключевые литературоведческие концепции, изменившие подход к чтению:

  • Формализм — анализ текста как самостоятельного явления.
  • Фокализация — исследование точек зрения, через которые мы видим историю.
  • Рецептивная эстетика — понимание смысла как результата диалога между книгой и читателем.
  • Смерть автора — размытие границ авторского замысла и влияние читательского восприятия.

Лекция будет весьма полезна тем, кто стремится не просто читать книги, а погружаться в их суть: видеть подтексты, анализировать художественные приемы и развивать осознанное восприятие литературы.

Кто рассказывает?

Филологи Всеволод Качалов и Диана Долженко, авторы подкаста о связи истории и литературы «От корки до корки», поведают о том, как трактовать литературу с нового ракурса.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендуема для зрителей старше 6 лет.

31 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

