Кто создаёт смысл текста — автор или читатель? Можно ли доверять рассказчику? И зачем отделять форму произведения от его содержания? Эти вопросы станут основой лекции, которую проведут филологи Всеволод Качалов и Диана Долженко.
На лекции будет представлено четыре ключевые литературоведческие концепции, изменившие подход к чтению:
Лекция будет весьма полезна тем, кто стремится не просто читать книги, а погружаться в их суть: видеть подтексты, анализировать художественные приемы и развивать осознанное восприятие литературы.
Филологи Всеволод Качалов и Диана Долженко, авторы подкаста о связи истории и литературы «От корки до корки», поведают о том, как трактовать литературу с нового ракурса.
Лекция рекомендуема для зрителей старше 6 лет.