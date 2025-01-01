Спектакль Книга жизни

Моноспектакль по мотивам произведений Омара Хайяма

«Мы - источник веселья - и скорби рудник, Мы вместилище скверны - и чистый родник. Человек - словно в зеркале мир, - многолик, Он ничтожен - и он же безмерно велик» — Омар Хайям

Культура народов древнего Востока издавна считалась кладезем мудрости, запечатленной в преданиях, притчах и рубаи. Рубаи — одна из самых сложных жанровых форм поэзии, представляющая собой яркие и эмоциональные четверостишия-размышления. Непревзойденным мастером этого жанра был Омар Хайям, который использовал свой стиль, чтобы выразить то, что нельзя было сказать вслух. «Молчанье — щит от многих бед, а болтовня всегда во вред. Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал».

В словах Альфонса Ламартина: «Величайшая из книг — книга жизни, которую нельзя ни закрыть, ни снова открыть по своему произволу». В программе Керима Магомедова прозвучат предания, притчи, рубаи Омара Хайяма, Фирдоуси, Низами и других мудрецов Востока.

Музыкальная составляющая

Зрители также услышат песни азербайджанского певца и композитора Полада Бюльбюль-Оглы, чье имя было известно в каждом уголке Советского Союза. Полад создал целое направление в советской эстраде, соединив современные ритмы и гармонии с ярким национальным мелодизмом.

О Кериме Магомедове

Керим Магомедов — актер театра «Петербургская оперетта» и автор нескольких моноспектаклей, посвященных творчеству выдающихся деятелей искусства. Его программы всегда познавательны и отличаются особой душевностью.

После спектакля

После спектакля важной частью вечера в салоне станет беседа за круглым столом, где артисты смогут пообщаться с публикой.

Условия участия

В стоимость билета входят: фуршет с ноткой игристого, кофе, чай и сладости. Добавляем, что приходить со своими любимыми напитками и угощениями — прекрасная идея и замечательная традиция Артстандарта.