Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 6+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Книга Жизни». Путешествие по Библии для детей

Спектакль «Книга Жизни» приглашает самых юных зрителей в увлекательное путешествие по заключительной части Библии. Это яркое и познавательное представление завершает цикл «Библия для детей», который был создан для того, чтобы познакомить детей с основами и ценностями священного текста.

Что ожидает зрителей?

«Книга Жизни» — это не просто спектакль, а настоящая театральная экспедиция, где смешиваются элементы рассказа и театра. В ходе представления дети познакомятся с ключевыми персонажами и событиями, которые формировали культуру и моральные устои человечества.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль адаптирован для детей 5-12 лет, что делает его доступным и понятным для самого юного зрителя.
  • В процессе игры используются яркие костюмы и специальные визуальные эффекты, что помогает удерживать внимание детей на протяжении всего спектакля.
  • Цикл «Библия для детей» был запущен несколько лет назад и охватывает основные библейские истории, делая их интересными и доступными для юной аудитории.
Режиссер
Вячеслав Спесивцев
В ролях
Василий Спесивцев
Семен Спесивцев
Алексей Гарбарец
Данила Дзыгар
Сергей Лызлов
