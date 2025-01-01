Спектакль «Книга Жизни». Путешествие по Библии для детей

Спектакль «Книга Жизни» приглашает самых юных зрителей в увлекательное путешествие по заключительной части Библии. Это яркое и познавательное представление завершает цикл «Библия для детей», который был создан для того, чтобы познакомить детей с основами и ценностями священного текста.

Что ожидает зрителей?

«Книга Жизни» — это не просто спектакль, а настоящая театральная экспедиция, где смешиваются элементы рассказа и театра. В ходе представления дети познакомятся с ключевыми персонажами и событиями, которые формировали культуру и моральные устои человечества.

Интересные факты о спектакле