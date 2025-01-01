Творческое путешествие в мир природы. Мастер-класс в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Юные гости музея приглашаются на увлекательный мастер-класс, посвященный исследованию окружающего мира. Дети смогут взять в руки настоящие овощи, фрукты и листочки, чтобы создать уникальные картины с использованием техники фроттаж.

Что такое фроттаж?

Фроттаж — это художественная техника, при которой рисунок создается с помощью карандаша или другого инструмента, накладываемого на текстуру предмета. Это не только развивает творческие навыки, но и пробуждает интерес к окружающей природе и ее многообразию.

Книга следопыта

Все созданные работы будут собраны в специальную «Книгу следопыта», которая поведает о волшебном месте под названием «Заповедные кварталы». Это будет не просто книга, а настоящий путеводитель по природе, созданный руками юных исследователей.

Ведущая мастер-класса

Мероприятие проведет Юлия Бимендина — талантливый музейный педагог и дизайнер. Она является выпускницей Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «дизайн» и программы НИУ ВШЭ «Инклюзивные практики и визуальность в пространстве музея». Также Юлия прошла курс по работе с аудиторией «Встань и скажи!», что позволяет ей успешно вовлекать детей в творческий процесс.

Не упустите шанс подарить вашим детям уникальный опыт и вдохновение! Давайте вместе откроем мир природы!