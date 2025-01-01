Спектакль Книга пяти колец

Премьера спектакля «Книга пяти колец» в Новая актерская школа

Не упустите возможность увидеть премьеру уникального спектакля, основанного на самурайской притче о Пути воина, Пути мастера и Пути любви. Этот спектакль представляет собой глубокое исследование человеческой природы и ценностей, которые актуальны и в наше время.

Сюжет и вдохновение

Спектакль основан на биографических данных и вымышленных историях об исторических личностях, на притчах и преданиях о самураях и мастерах дзэн. Главной основой является всемирно известный трактат мечника Миямото Мусаси «Книга пяти колец». Актеры Театра НАШ погрузились в культуру средневековой Японии и создали свой клан Кодай то-рю — Школа Древней Башни.

Исторические персонажи и философия

Действие спектакля разворачивается в 16 веке, в начале эпохи Эдо, когда встречаются такие легендарные фигуры, как Миямото Мусаси, Ягю Дзюбэй, Сасаки Кодзиро, сёгун Токугава Иэмицу и монах Такуан Сохо. Эти персонажи, участвуя в спорах и поединках, ищут ответ на вопрос: «Кто такой Воин и в чём истинный смысл его Пути?»

Темы и идеи

Спектакль затрагивает такие важные темы, как мудрость и заблуждение, любовь и выбор, битва и танец, мастерство и честолюбие, искусство и красота. Эти вопросы и ответы, не потерянные во времени, остаются важными и сегодня.

Творческая команда

Режиссёр спектакля — А. Евладов, а хореографом выступила М. Аннич. Их совместная работа обещает зрителям незабываемые впечатления и глубокие размышления о смысле жизни.

Не пропустите эту возможность прикоснуться к древней японской культуре и увидеть, как исторические персонажи оживают на сцене, передавая свои знания и мудрость через искусство театра.