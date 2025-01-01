Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Книга пяти колец

Спектакль Книга пяти колец

Постановка
Новая актерская школа 18+
Режиссер Александр Евладов, Мария Аннич
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Книга пяти колец» в Новая актерская школа

Не упустите возможность увидеть премьеру уникального спектакля, основанного на самурайской притче о Пути воина, Пути мастера и Пути любви. Этот спектакль представляет собой глубокое исследование человеческой природы и ценностей, которые актуальны и в наше время.

Сюжет и вдохновение

Спектакль основан на биографических данных и вымышленных историях об исторических личностях, на притчах и преданиях о самураях и мастерах дзэн. Главной основой является всемирно известный трактат мечника Миямото Мусаси «Книга пяти колец». Актеры Театра НАШ погрузились в культуру средневековой Японии и создали свой клан Кодай то-рю — Школа Древней Башни.

Исторические персонажи и философия

Действие спектакля разворачивается в 16 веке, в начале эпохи Эдо, когда встречаются такие легендарные фигуры, как Миямото Мусаси, Ягю Дзюбэй, Сасаки Кодзиро, сёгун Токугава Иэмицу и монах Такуан Сохо. Эти персонажи, участвуя в спорах и поединках, ищут ответ на вопрос: «Кто такой Воин и в чём истинный смысл его Пути?»

Темы и идеи

Спектакль затрагивает такие важные темы, как мудрость и заблуждение, любовь и выбор, битва и танец, мастерство и честолюбие, искусство и красота. Эти вопросы и ответы, не потерянные во времени, остаются важными и сегодня.

Творческая команда

Режиссёр спектакля — А. Евладов, а хореографом выступила М. Аннич. Их совместная работа обещает зрителям незабываемые впечатления и глубокие размышления о смысле жизни.

Не пропустите эту возможность прикоснуться к древней японской культуре и увидеть, как исторические персонажи оживают на сцене, передавая свои знания и мудрость через искусство театра.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 сентября
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

16+
Детский Кукольный
Чиполлино
5 октября в 11:00 Максим-холл
от 700 ₽
12+
Драма
Фальшивая нота
12 октября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
3 декабря в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше