Спектакль Көндәлек /Дневник /Студия “Апуш"

Спектакль «Дневник»: биографическая драма о Великой Победе

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала пройдет спектакль «Дневник». Эта биографическая драма посвящена 80-летию Великой Победы и стала победителем конкурса пьес на татарском языке для детской и юношеской аудитории Мэрии Казани «Алмачуар».

Содержательная история

В центре сюжета — старый потрепанный дневник с пожелтевшими страницами. Он хранит тайны и воспоминания о Великой Отечественной войне. Кому принадлежал этот дневник? Какие истории заключены между его страницами? Что в нем найдет зритель из будущего? На эти вопросы предложат ответы актеры театра, среди которых 37 воспитанников культурного центра «Сайдаш».

Спектакль будет особенно интересен тем, кто увлекается историей и биографическими рассказами. Он дарит возможность взглянуть на детей, воспитанных в эпоху войны. Какие они были? Какие трудности им пришлось пережить? Отголоски тех страшных лет отражаются на страницах дневника, который станет важным элементом повествования.

Команда постановки

Автор пьесы — известная писательница Гелюса Батталова. Режиссером спектакля является Алия Файзрахманова, руководитель студии «Апуш» и педагог по актёрскому мастерству.

Приглашаем всех желающих стать свидетелями этой трогательной истории, основанной на реальных событиях, и вместе вспомнить великие моменты нашей истории.