Спектакль Ключи к Эдгару По

Мистический стимпанк-спектакль по произведениям Эдгара Аллана По

Погрузитесь в атмосферу мистического стимпанка с театром Angel Street в спектакле «Каркнул Ворон: Nevermore...». Эдгар Аллан По, мастер готического жанра, создает миры, наполненные страстью, тьмой и юмором. Его герои, истинные романтики, стремятся к любви, даже если она отделена от них миром мёртвых.

Сюжет и настроение

В этом уникальном спектакле вы сможете провести время в лабиринтах «Дома Ашеров», столкнуться с загадками «Преждевременного погребения» и оказаться перед удивительным календарем, где развернется действие «Трёх воскресений на одной неделе». Такой подход позволяет не только увидеть знаменитые новеллы, но и задать себе вопросы о том, кого мы на самом деле узнаем — Эдгара По, его героев или самих себя.

О спектакле

Спектакль идет без антракта, что добавляет ему динамики и позволяeт зрителям полностью сосредоточиться на происходящем. Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.

Творческая команда

Режиссером спектакля является Антон Ветров, а в главных ролях выступят:

Василий Соловьёв

Никита Латий

Юлия Парфентьева

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль и насладиться увлекательной интерпретацией произведений По от театра Angel Street.