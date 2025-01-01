Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ключи к Эдгару По
Киноафиша Ключи к Эдгару По

Спектакль Ключи к Эдгару По

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мистический стимпанк-спектакль по произведениям Эдгара Аллана По

Погрузитесь в атмосферу мистического стимпанка с театром Angel Street в спектакле «Каркнул Ворон: Nevermore...». Эдгар Аллан По, мастер готического жанра, создает миры, наполненные страстью, тьмой и юмором. Его герои, истинные романтики, стремятся к любви, даже если она отделена от них миром мёртвых.

Сюжет и настроение

В этом уникальном спектакле вы сможете провести время в лабиринтах «Дома Ашеров», столкнуться с загадками «Преждевременного погребения» и оказаться перед удивительным календарем, где развернется действие «Трёх воскресений на одной неделе». Такой подход позволяет не только увидеть знаменитые новеллы, но и задать себе вопросы о том, кого мы на самом деле узнаем — Эдгара По, его героев или самих себя.

О спектакле

Спектакль идет без антракта, что добавляет ему динамики и позволяeт зрителям полностью сосредоточиться на происходящем. Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.

Творческая команда

Режиссером спектакля является Антон Ветров, а в главных ролях выступят:

  • Василий Соловьёв
  • Никита Латий
  • Юлия Парфентьева

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль и насладиться увлекательной интерпретацией произведений По от театра Angel Street.

Купить билет на спектакль Ключи к Эдгару По

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
24 декабря среда
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

Ключи к Эдгару По

В ближайшие дни

Новый Дед Мороз?
6+
Детские елки Детский
Новый Дед Мороз?
22 декабря в 12:00 Благодать
от 2100 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
27 декабря в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
4 ноября в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше