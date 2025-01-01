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Ключи. День рождения Тимура Валеева
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ключи. День рождения Тимура Валеева

Ключи. День рождения Тимура Валеева

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт в честь дня рождения Тимура Валеева: возвращение «Ключей»

Бессменный лидер группы «Ключи» Тимур Валеев вместе с друзьями и поклонниками отметит свой день рождения большим концертом в клубе «16 Тонн». Это первое выступление коллектива после продолжительной паузы, и поклонники успели соскучиться. Встреча обещает быть фееричной!

Лучшие композиции и новое звучание

На концерте «Ключи» исполнят все свои лучшие композиции – от новинок до хитов, которые принесли им популярность в конце 1990-х. Зрители смогут услышать такие известные песни, как «Не надо», «Одна» и «Ты уже кого-то нашла».

Неповторимый стиль и искренность

С годами коллектив не только не растерял мастерства, но и довел свой неповторимый стиль до совершенства. Классические рок-баллады гармонично сочетаются с современным звучанием. Мысли, которые Тимур Валеев высказывает в текстах своих песен, порой ироничны, а порой пронзительны, но всегда предельно честны. Очевидно, что фронтмен проживает каждое спетое слово.

Теплая атмосфера и позитивная энергия

Группа находится в отличной форме, а отдача Тимура и музыкантов просто беспредельна. Впечатления от таких выступлений остаются надолго. Концерт «Ключей» — это всегда особенная теплая и уютная атмосфера, наполненная позитивной энергией и добротой.

Так что приходите сами, обязательно приглашайте любимых и захватите друзей — понравится абсолютно всем!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
19:00 от 2000 ₽

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