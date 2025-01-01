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Ключевая. Презентация нового альбома
Билеты от 1200₽
Киноафиша Ключевая. Презентация нового альбома

Ключевая. Презентация нового альбома

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы «Ключевая»

8 октября в клубе «16 Тонн» пройдет долгожданная презентация нового альбома группы «Ключевая». Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников коллектива и любителей живой музыки.

Уникальное музыкальное путешествие

Новый альбом пропитан атмосферой нашего времени. Его многослойность можно сравнить с матрёшкой: каждый слой раскрывает новые грани, ведя слушателя к главному чуду, скрытому от глаз. Это чудо, хоть и более компактное по масштабу, является ключевым элементом всего произведения.

Живое исполнение и эксперименты

На презентации вы станете свидетелями уникального живого исполнения новых песен, а также сможете ощутить себя частью важного события в жизни группы. Ожидайте традиционное фирменное звучание «Ключевой» с неизбежными нотами эксперимента, которые делают их музыку неповторимой.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Презентация нового альбома — это не просто концерт, а настоящее путешествие в мир музыки и эмоций. Ждем вас 8 октября в клубе «16 Тонн»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽

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