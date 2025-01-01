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Ключ от 505-й
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Спектакль Ключ от 505-й

Постановка
Театральный проект 27 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Рок-спектакль «Ключ от 505-й» в Санкт-Петербурге: о подростковом бунте, жажде творчества и самых дерзких мечтах

«Ключ от 505-й» — это захватывающий спектакль о подростковом бунте, жажде творчества и дерзких мечтах. Он рассказывает о том, что происходит, когда молодая кровь кипит, но ты не знаешь, чего хочешь от жизни.

История о дружбе и музыке

Герои спектакля — обычные одиннадцатиклассники, которые, столкнувшись с недопониманием и отсутствием поддержки, находят выход в музыке. Они создают школьную рок-группу, которая неожиданно меняет их жизнь. Мечтая о рок-фестивале и покорении музыкальной индустрии, ребята нередко попадают в неприятности. Спектакль показывает, как они ищут новых друзей и врагов, учатся взаимодействовать с миром взрослых и проверяют свою дружбу на прочность.

Эмоции и настоящая музыка

Спектакль превращает историю школьных друзей в настоящий рок-концерт. Череда серых будней трещит, и на поверхность выходят все волнующие героев вопросы. Музыка становится концентрированным всплеском эмоций и способом выразить свои чувства.

Зрители, включайте фонарики телефонов и подпевайте! Да, вы в театре, но здесь вы свободны!

Режиссер
Дмитрий Мульков
В ролях
Егор Строков
Любовь Яковлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
15:00 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
16:00 от 1400 ₽ 20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й Ключ от 505-й

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