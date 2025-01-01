Спектакль Ключ к двери, за которой счастье

Театр «Калейдоскоп» и Творческая лаборатория «Creative English» представляют спектакль для детей «Ключ к двери, за которой счастье»

Театр «Калейдоскоп» и Творческая лаборатория «Creative English» с гордостью представляют спектакль-фантазию «Ключ к двери, за которой счастье». Это яркая адаптация всемирно известной сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

Путешествие в мир чудес

Давным-давно талантливый поэт и математик, известный под псевдонимом Льюис Кэрролл (настоящее имя — Чарльз Лютвидж Доджсон), создал эту добрую и мудрую сказку. Главная героиня, девочка Алиса, попадает в фантастический мир — Страну чудес. Это путешествие для маленькой Алисы становится не просто увлекательным приключением, но и знакомством с миром взрослых, который для детей кажется полным чудес.

Знакомство с необычными персонажами

Алису в ее увлекательном путешествии по Стране чудес сопровождает очаровательный Белый Кролик. Он представит ей множество удивительных существ: Шляпника, Мартовского Зайца, Королеву, Мышку Соню и, конечно, знаменитую Улыбку Чеширского Кота. Юные зрители смогут увидеть на сцене такие «чудеса», как бегающие двери, сад «живых цветов», «безумное» чаепитие и захватывающую игру в королевский крокет с Её Величеством Королевой.

Декорации и костюмы

Спектакль отличается особенными декорациями и красочными костюмами, которые погружают зрителей в атмосферу Страны чудес и делают представление незабываемым.

Язык спектакля

Спектакль идет на английском языке с переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории.

Руководство и создатели

Руководитель Театра «Калейдоскоп» и Творческой лаборатории «Creative English» — кандидат педагогических наук Ирина Мазия, которая стремится создать уникальные театральные проекты, способствующие развитию творческого мышления у детей.