Спектакль Ключ к двери, за которой счастье

Театр «Калейдоскоп» и Творческая лаборатория «Creative English» представляют спектакль-фантазию по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»

Театр «Калейдоскоп» и Творческая лаборатория «Creative English» представляют зрителям уникальный спектакль-фантазию «Ключ к двери, за которой счастье», созданный по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

Путешествие в Страну чудес

Давным-давно один талантливый поэт и математик с необычным именем Чарльз Лютвидж Доджсон (более известный под псевдонимом Льюис Кэрролл) написал добрую и мудрую сказку о девочке по имени Алиса, которая попадает в удивительный мир — Страну чудес. Это путешествие не только приключение, но и символическое исследование мира взрослых, который детям кажется настоящей сказкой.

Волшебные персонажи

Алиса встретит на своем пути множество увлекательных персонажей. Её проводником станет очаровательный Белый Кролик, который познакомит её с такими интересными фигурами, как Шляпник, Мартовский Заец, Королева, Мышка Соня и, конечно, загадочный Чеширский Кот. Все они подарят Алисе незабываемые моменты и откроют двери в мир удивительных чудес.

Чудеса на сцене

Юным зрителям предстоит увидеть такие волшебные моменты, как:

бегающие двери,

сад «живых цветов»,

«безумное» чаепитие,

фееричная игра в королевский крокет с Её Величеством Королевой.

Спектакль порадует зрителей не только увлекательным сюжетом, но и яркими декорациями и красочными костюмами, создающими атмосферу настоящей сказки.

Информация о спектакле

Спектакль идет на английском языке с переводом на русский. Его руководитель — кандидат педагогических наук Ирина Мазия, которая является главой театра «Калейдоскоп» и Творческой лаборатории «Creative English».

Не пропустите возможность окунуться в мир волшебства и приключений вместе с Алисой и её друзьями!