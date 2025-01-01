Меню
Клубочек шерсти
Киноафиша Клубочек шерсти

Спектакль Клубочек шерсти

Постановка
ТриЧетыре 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Поучительная история о доброте и щедрости

Приглашаем вас на трогательный спектакль для самых маленьких зрителей — «Клубочек шерсти». Это поучительная история о щедром и справедливом Клубочке шерсти, добром Барашке и последствиях жадности неблагодарной Старухи.

Сюжет и персонажи

Главный герой спектакля — Клубочек шерсти, который рассказывает детям увлекательную сказку. Он активно взаимодействует с юными зрителями, советуясь с ними о том, как поступить дальше. Дети вместе с актрисой «вяжут» из Клубочка шерстяное добро для Старухи, что делает спектакль интерактивным и увлекательным.

Уроки доброты

В конце спектакля Старуха, наказанная за свою жадность, лишается всего. Юные зрители распускают связанные для нее вещи и тем самым спасают Барашка от злой хозяйки. Трогательный кукольный герой Барашек вызывает сочувствие и желание помогать ему, что делает спектакль особенно запоминающимся.

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для самых маленьких зрителей, но будет интересен и детям постарше, а также их родителям. Это отличная возможность провести время в кругу семьи и научиться важным жизненным урокам о доброте и щедрости.

Не упустите шанс увидеть эту замечательную постановку, которая подарит вам и вашим детям множество положительных эмоций!

Режиссер
Тигран Сааков
В ролях
Арина Юдинцева
Кирилл Смирнов
Александра Юдина

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽

Фотографии

Клубочек шерсти Клубочек шерсти Клубочек шерсти

