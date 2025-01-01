Клуб романса «Две Гитары». «Знакомый ваш, Сергей Есенин!»

Приглашаем вас на удивительный концерт в Центральном доме работников искусств, посвященный одноименной программе «Знакомый ваш, Сергей Есенин!»
Этот вечер окунет зрителей в мир поэзии великого русского художника слова. Вас ждет не только чтение стихов, но и музыкальные интерпретации его творчества, которые придадут особую атмосферу вечера.
На сцене будут звучать тексты, знакомые каждому, а также редкие произведения Есенина. Исполнители – талантливые артисты, способные глубоко проникнуть в суть его поэзии и разгадать ее загадки.
Концерт состоится в Центральном доме работников искусств, известном своим уютом и уникальной атмосферой. Не упустите возможность насладиться этой встречей с классической русской поэзией.
Сергей Есенин — один из величайших поэтов XX века, оставивший яркий след в литературе. Его творчество тесно связано с природой России и глубокой философией человеческих чувств. Концерт дает шанс по-новому взглянуть на его произведения, прочувствовать их эмоции и образы.
Приходите и откройте для себя магию Есенина в современном исполнении! Вечер обещает быть незабываемым.