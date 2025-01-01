Меню
Клуб романса «Две Гитары». «Знакомый ваш, Сергей Есенин!»
О концерте/спектакле

Погружение в мир Сергея Есенина. Концерт в ЦДРИ

Приглашаем вас на удивительный концерт в Центральном доме работников искусств, посвященный одноименной программе «Знакомый ваш, Сергей Есенин!»

О спектакле

Этот вечер окунет зрителей в мир поэзии великого русского художника слова. Вас ждет не только чтение стихов, но и музыкальные интерпретации его творчества, которые придадут особую атмосферу вечера.

Кто выступит

На сцене будут звучать тексты, знакомые каждому, а также редкие произведения Есенина. Исполнители – талантливые артисты, способные глубоко проникнуть в суть его поэзии и разгадать ее загадки.

Куда и когда

Концерт состоится в Центральном доме работников искусств, известном своим уютом и уникальной атмосферой. Не упустите возможность насладиться этой встречей с классической русской поэзией.

Интересные факты

Сергей Есенин — один из величайших поэтов XX века, оставивший яркий след в литературе. Его творчество тесно связано с природой России и глубокой философией человеческих чувств. Концерт дает шанс по-новому взглянуть на его произведения, прочувствовать их эмоции и образы.

Приходите и откройте для себя магию Есенина в современном исполнении! Вечер обещает быть незабываемым.

Расписание
10 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 400 ₽

