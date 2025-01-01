Меню
Клуб романса «Две Гитары». «Новогодний Романс!»
О концерте/спектакле

Погружение в мир новогоднего романса. Концерт в ЦДРИ

Приглашаем вас на уникальное событие — «Новогодний романс» в клубе романса «Две Гитары». Это будет настоящая сказка, наполненная волшебством, музыкой и теплом праздничного настроения.

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит талантливый певец и композитор Дмитрий Швед. Его глубокий и мелодичный голос способен перенести слушателей в мир романтических чувств и настоящего искусства. Дмитрий — не только артист, но и создатель множества музыкальных произведений, которые трогаю́т сердца зрителей.

Что вас ожидает

Программа вечера включает в себя изысканные исполнения классических романсов, а также новогодние композиции, которые помогут создать атмосферу праздника и уюта. Каждый номер — это не просто музыка, а целая история, которая будет рассказывать о любви, надежде и мечтах.

Где и когда

Мероприятие пройдет в Центральном доме работников искусств. Не упустите возможность провести вечер в кругу близких и друзей, наслаждаясь великолепной музыкой и уникальной атмосферой клуба «Две Гитары». Состояние вечера гарантируется прекрасным исполнением и душевной атмосферой.

Интересные факты

Клуб «Две Гитары» уже давно завоевал популярность среди ценителей романса. В нем проходили концерты многих известных исполнителей, и каждый раз зрители уходят с ощущением тепла и вдохновения.

Не откладывайте на потом, покупайте билеты уже сегодня и погружайтесь в атмосферу рождественского чуда!

25 декабря
25 декабря
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00

