Клуб романса «Две Гитары». «Дни за днями катятся!»

Концерт "Дни за днями катятся!" в Центральном доме работников искусств

Приглашаем вас на уникальный концерт в Клуб романса «Две Гитары», который пройдет в Центральном доме работников искусств. Этот вечер станет настоящим праздником для всех ценителей романса и качественной музыки.

Дата и место

Концерт состоится в Центральном доме работников искусств, радующем своей историей и атмосферой, которая идеально подходит для исполнения музыкальных шедевров. Не упустите возможность насладиться живым звучанием в уютном окружении.

Зачем прийти?

"Дни за днями катятся!" – это не только название концерта, но и отражение волнующей идеи, который передает глубину и красоту человеческих чувств через музыку. В программе – известные романсы, которые трогают душу и заставляют нас задуматься о времени и любви.

Интересные факты

Вы знали, что романсы имеют глубокие корни в русской культуре? Эти мелодии пронизаны историей, и их исполнения словно переносят слушателя в другую эпоху. В Клубе романса «Две Гитары» вы сможете услышать традиционные композиции и современные интерпретации.

Не пропустите!

Для всех, кто хочет прикоснуться к волшебству романса, этот концерт – отличная возможность провести вечер в компании близких, насладиться музыкой и забыть о повседневной суете. Мы ждем вас на концерте "Дни за днями катятся!" в Центральном доме работников искусств!