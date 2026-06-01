Спектакль Клуб разбитых сердец

Иммерсивное кабаре-шоу в Санкт-Петербурге

В театре-ресторане «Чаплин-Холл» начинается иммерсивное кабаре-шоу, которое исследует любовь с точностью хирурга и иронией стендап-комика. Пять героев и один конферансье-циник раскроют все нюансы разбитого сердца, показывая, что это — не конец, а начало новой главы.

О шоу

Это стильное и остроумное представление, пропитанное болью и красотой, открывает настоящую природу любви. Здесь нет романтических стереотипов и идеальных концовок. Зрители смогут смеяться над своими переживаниями и шрамами, ведь, по сути, если не смеяться, придется плакать, а в этом шоу уже наплакались за всех.

Кто на сцене

На сцене вас встретят пять уникальных персонажей и ироничный конферансье. Эта дерзкая и беспощадно честная история подчеркивает, что разбитое сердце — это нормально и человечно. Это не конец, а возможность для нового начала.

Dress-code

Приходите в стиле «Broken heart chic». Девушки, выбирайте наряды так, будто собираетесь случайно встретить своего бывшего. Пусть он пожалеет о вашем расставании. Бархат, кожа, блеск и украшения — никаких компромиссов!

Мужчины, будьте на уровне безупречно выглядящих артисток в роскошных образах от звездного модельера. Важно не только быть зрителем, но и частью этого поразительного шоу.

Команда

Продюсер: Наталья Киор

Режиссер: Дмитрий Мамонов

Хореографы: Наталия Донченко, Ирина Катаева, Антон Лушичев, Татьяна Сидоренко

Исполнительный продюсер: Яна Мамонова

Шоу пройдет с антрактом. Не упустите возможность увидеть эту уникальную историю любви!