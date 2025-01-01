Меню
Клуб последних джентльменов
Билеты от 500₽
Киноафиша Клуб последних джентльменов

Клуб последних джентльменов

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Клуб последних джентльменов: Искусство комедии в новом свете

Приглашаем вас на уникальное событие – встречу «Клуба последних джентльменов», где соберутся избранные представители искусства комедии. Это не просто собрание, а площадка для обсуждения актуальных новостей и решения глобальных вопросов, связанных с театральной жизнью.

Традиции и остроумие

В «Клубе последних джентльменов» высоко ценятся такие качества, как остроумие, манеры и благородство. Здесь собираются те, кто стремится соответствовать статусу джентльмена – привилегии, к которой необходимо стремиться. Каждый участник имеет возможность поделиться своим мнением и внести вклад в обсуждение.

Что вас ждет на встрече?

На встрече вы сможете не только услышать мнения ведущих комиков и театральных деятелей, но и познакомиться с традициями истинного джентльменства, которое стало основой для многих комедийных произведений. Это уникальная возможность для зрителей и любителей театра погрузиться в атмосферу интеллектуального общения.

Дата и место проведения

Следите за анонсами, чтобы не пропустить это важное событие в мире театра. Подробности о дате и месте проведения встречи будут объявлены дополнительно.

Не упустите шанс стать частью «Клуба последних джентльменов» и насладиться искусством комедии в компании единомышленников!

13 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
15:30 от 500 ₽
27 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
15:30 от 500 ₽

