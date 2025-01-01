Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клуб маленьких эстетов. Волшебные звуки арфы
Киноафиша Клуб маленьких эстетов. Волшебные звуки арфы

Клуб маленьких эстетов. Волшебные звуки арфы

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальное чудо для самых маленьких в Особняке Серебрякова

Приглашаем вас в старинный и уютный Дом искусств «Особняк Серебрякова» на замечательный концерт, созданный специально для самых маленьких слушателей. Это уникальное событие позволит вашему ребенку сделать свои первые шаги в мир музыки и искусства.

Звуки арфы: магия и нежность

Под сводами особняка зазвучит королева инструментов – арфа. Вы услышите ее нежные звуки, переливающиеся, как солнечные зайчики или звездный дождь. Такой инструмент способен создать атмосферу волшебства и чарующей красоты, погружая детей в мир музыки.

Чарующий опыт для малышей

Ваш малыш увидит, как рождается музыка, и почувствует ее волшебную силу. Этот концерт – не просто музыка; это маленькое музыкальное чудо, которое подарит незабываемые моменты вашему ребенку.

Полезная информация

Продолжительность мероприятия составляет 45 минут. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала. Концерт подходит для детей от 0 лет и станет прекрасным семейным досугом.

Купить билет на концерт Клуб маленьких эстетов. Волшебные звуки арфы

Помощь с билетами
В других городах
Январь
31 января суббота
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 900 ₽

В ближайшие дни

Орган и дудук при свечах
6+
Классическая музыка
Орган и дудук при свечах
14 марта в 19:30 Собор Успения Пресвятой Девы Марии
от 599 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
9 февраля в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
18 января в 20:30 Квартира 8
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше