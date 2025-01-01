Клуб маленьких эстетов. Волшебные звуки арфы

Музыкальное чудо для самых маленьких в Особняке Серебрякова

Приглашаем вас в старинный и уютный Дом искусств «Особняк Серебрякова» на замечательный концерт, созданный специально для самых маленьких слушателей. Это уникальное событие позволит вашему ребенку сделать свои первые шаги в мир музыки и искусства.

Звуки арфы: магия и нежность

Под сводами особняка зазвучит королева инструментов – арфа. Вы услышите ее нежные звуки, переливающиеся, как солнечные зайчики или звездный дождь. Такой инструмент способен создать атмосферу волшебства и чарующей красоты, погружая детей в мир музыки.

Чарующий опыт для малышей

Ваш малыш увидит, как рождается музыка, и почувствует ее волшебную силу. Этот концерт – не просто музыка; это маленькое музыкальное чудо, которое подарит незабываемые моменты вашему ребенку.

Полезная информация

Продолжительность мероприятия составляет 45 минут. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала. Концерт подходит для детей от 0 лет и станет прекрасным семейным досугом.