Клуб маленьких эстетов. Саундтреки к мультфильмам

Сказочный концерт «Саундтреки к мультфильмам» в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

Клуб маленьких эстетов приглашает детей и их родителей в самое сказочное место – Дом искусств «Особняк Серебрякова»! Здесь пройдет необыкновенный концерт «Саундтреки к мультфильмам», который подарит вам незабываемые эмоции и волшебные впечатления.

Музыка из любимых мультфильмов

Представьте: вы находитесь в волшебном старинном особняке, а вокруг звучит музыка из ваших самых любимых мультфильмов в исполнении виртуозных музыкантов джаз-бэнда LEV PIANO BAND. В программе концерта вы услышите яркие саундтреки, знакомые каждому с детства – от классических до современных хитов.

Интерактивная лекция от пианиста

Но это не только концерт! Пианист Лев Шишкин проведет увлекательную интерактивную лекцию, где расскажет детям о секретах мультипликационной музыки. Это отличная возможность погрузиться в мир искусства и узнать больше о том, как создается музыка для мультфильмов.

Что вы услышите?

На концерте прозвучат мелодии из таких мультфильмов, как:

«Король Лев»

«Бременские музыканты»

«Алладин»

«Простоквашино»

«Ну погоди»

«Холодное сердце»

«Гарри Поттер»

И это лишь малая часть богатой программы!

Полезная информация

Продолжительность концерта – 1 час. Рекомендуем приходить за 20 минут до начала, чтобы успеть насладиться атмосферой особняка и подготовиться к волшебному вечеру.

Концерт предназначен для детей старше 3 лет (0+). Не упустите шанс подарить своему ребенку незабываемые моменты и погрузить его в мир музыки и мультфильмов!