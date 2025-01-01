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Клуб маленьких эстетов. Саундтреки к мультфильмам
Киноафиша Клуб маленьких эстетов. Саундтреки к мультфильмам

Клуб маленьких эстетов. Саундтреки к мультфильмам

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О концерте/спектакле

Сказочный концерт «Саундтреки к мультфильмам» в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

Клуб маленьких эстетов приглашает детей и их родителей в самое сказочное место – Дом искусств «Особняк Серебрякова»! Здесь пройдет необыкновенный концерт «Саундтреки к мультфильмам», который подарит вам незабываемые эмоции и волшебные впечатления.

Музыка из любимых мультфильмов

Представьте: вы находитесь в волшебном старинном особняке, а вокруг звучит музыка из ваших самых любимых мультфильмов в исполнении виртуозных музыкантов джаз-бэнда LEV PIANO BAND. В программе концерта вы услышите яркие саундтреки, знакомые каждому с детства – от классических до современных хитов.

Интерактивная лекция от пианиста

Но это не только концерт! Пианист Лев Шишкин проведет увлекательную интерактивную лекцию, где расскажет детям о секретах мультипликационной музыки. Это отличная возможность погрузиться в мир искусства и узнать больше о том, как создается музыка для мультфильмов.

Что вы услышите?

На концерте прозвучат мелодии из таких мультфильмов, как:

  • «Король Лев»
  • «Бременские музыканты»
  • «Алладин»
  • «Простоквашино»
  • «Ну погоди»
  • «Холодное сердце»
  • «Гарри Поттер»

И это лишь малая часть богатой программы!

Полезная информация

Продолжительность концерта – 1 час. Рекомендуем приходить за 20 минут до начала, чтобы успеть насладиться атмосферой особняка и подготовиться к волшебному вечеру.

Концерт предназначен для детей старше 3 лет (0+). Не упустите шанс подарить своему ребенку незабываемые моменты и погрузить его в мир музыки и мультфильмов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
16:00 от 1700 ₽

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