Клуб маленьких эстетов. «Путешествие в Оркестрбург: знакомство со струнными»

Путешествие в Оркестрбург: увлекательное музыкальное приключение

Дорогие маленькие эстеты и их родители! Приглашаем вас в завораживающее музыкальное путешествие «Путешествие в Оркестрбург», где вы сможете познакомиться с самыми изящными жителями оркестра — струнными инструментами!

Что ждет наших зрителей?

Погружение в мир струнных инструментов: узнаем, кто такие скрипка, альт, виолончель и контрабас, а также откроем тайны их предшественников.

Музыка природы: послушаем, как композиторы передают звуки шторма, пение птиц и другие мелодии, используя инструменты.

Секреты музыкантов: разгадаем их мастерство и даже попробуем себя в роли маленьких скрипачей!

Готовы к волшебству? Тогда до встречи в Оркестрбурге!

Исполнители и детали

В лекции примет участие:

Мария Воронова — лектор, музыковед, лауреат российских и международных музыкальных конкурсов в номинации «артист исполнитель», а также создатель музыкального лектория «Musione».

Струнный квартет VIRTUOSI — виртуозы, которые помогут создать незабываемую атмосферу.

Продолжительность мероприятия составит 1 час (14.06 — 45 минут). Рекомендуем приходить за 30 минут до начала. Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 3 лет.