Клуб маленьких эстетов. «Путешествие в Оркестрбург: знакомство с ударными»

Музыкальное путешествие в Оркестрбург!

Клуб маленьких эстетов в Доме искусств «Особняк Серебрякова» готовится к грандиозному событию! Мы приглашаем любознательных непосед и их родителей познакомиться с волшебным миром ударных инструментов.

На мероприятии вас ждет увлекательная лекция от нашего гида по миру музыки – Ирины Чижик. Она просто и увлекательно раскроет секреты ударных инструментов, их историю и роль в оркестре.

Загадочные жители Оркестрбурга

Вместе мы познакомимся с необычными «обитателями» ударной семьи: грохочущими барабанами, звонкими тарелками, загадочным ксилофоном и озорным треугольником. Увидим и услышим самых разных «жителей», умеющих создавать завораживающие ритмы.

Музыкальный опыт от профессионалов

Рассказ лектора проиллюстрирует известный петербургский музыкант и виртуоз ударных инструментов Алексей Чижик. Это мероприятие станет идеальным способом развить чувство ритма и музыкальный слух у детей, познакомить их с многообразием музыкальных инструментов в игровой форме, а также получить яркие впечатления и заряд положительных эмоций!

Шум, смех и вопросы – добро пожаловать!

В Оркестрбурге разрешается и приветствуется: шум (музыкальный, конечно!), аплодисменты, детский смех и любопытные вопросы! Мы ждем вас на захватывающее музыкальное приключение!

Исполнители мероприятия

Ирина Чижик – актриса, культуролог, автор и музыкальный продюсер проектов «Сказки Чижика», «Писатели-меломаны», «Диалектика джаза». Работала на телевидении в качестве журналиста и продюсера, а также является автором и ведущей музыкальных абонементов в Филармонии джазовой музыки и Новой сцене Александринского театра.

Алексей Чижик – виртуоз-вибрафонист, единственный в мире, владеющий уникальной техникой игры шестью палочками. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, он успешно сочетает академическое и джазовое амплуа. Его сольные выступления проходят на лучших мировых сценах, а традиционные концерты в Петербургском Летнем саду стали частью городской истории.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность мероприятия – 45 минут. Рекомендуем приходить за 20 минут до начала. Мероприятие подходит для всех категорий зрителей старше 3 лет (0+).