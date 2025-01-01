Клуб маленьких эстетов. Путешествие в Оркестрбург: знакомство с ударными

Музыкальное путешествие в Оркестрбург
Клуб маленьких эстетов в Доме искусств «Особняк Серебрякова» готовит грандиозное событие — приглашаем любознательных непосед и их родителей познакомиться с волшебным миром ударных инструментов!
Что ждет юных путешественников?
- Лекция от Марии Вороновой: Увлекательный гид по миру музыки раскроет секреты ударных инструментов, их историю и роль в оркестре.
- Знакомство с обитателями Оркестрбурга: Познакомимся с грохочущими барабанами, звонкими тарелками, загадочным ксилофоном и озорным треугольником.
- Выступления музыкантов-резидентов: Блестящие исполнители из Особняка оживят музыкальную историю.
- Интерактивные элементы: Не просто слушаем, а стучим, трясем, гремим и звеним! Маленькие гости смогут попробовать себя в роли ударников под чутким руководством профессионалов.
Это мероприятие — идеальный способ развить музыкальный слух и чувство ритма у ребенка, познакомив его с многообразием музыкальных инструментов в игровой форме. Юные зрители получат яркие впечатления и заряд положительных эмоций!
Условие и атмосфера
В Оркестрбурге разрешается и приветствуется: шум (музыкальный, конечно!), аплодисменты, детский смех и любопытные вопросы! Ждем вас на захватывающее приключение!
Исполнители
- Мария Воронова: Лектор, музыковед, лауреат российских и международных музыкальных конкурсов в номинации «артист исполнитель» (скрипка), создатель музыкального лектория «Musione».
- Музыканты-резиденты: Талантливые исполнители из Особняка.
Продолжительность мероприятия: 45 минут. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 3 лет.