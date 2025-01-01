Спектакль Клуб маленьких эстетов. Оленята в волшебном лесу

Детский иммерсивный спектакль в особняке Серебрякова

Дорогие друзья, приоткройте дверцу в мир, где листья шепчут сказки, а ветви деревьев хранят секреты. Приглашаем вас на уникальное событие в нашем Клубе маленьких эстетов — интерактивный спектакль «Оленята в волшебном лесу»!

Уникальное представление

Это не просто спектакль. Это — приглашение в игру. Наши маленькие гости станут полноправными участниками истории: они будут помогать оленятам искать тропинки, вызывать звёзды и наполнять лес смехом и волшебством. Здесь нет места скуке, и каждый шаг — это новое открытие!

Мастер-класс по созданию волшебного ночника

После спектакля мы оживим сказку на мастер-классе под руководством нашего талантливого художника. Участники смогут создать светящийся сувенир своими руками из шишек, веточек и добрых мыслей, который будет месяцами напоминать о захватывающем путешествии в Волшебный лес.

Информация для зрителей

Ждем в гости малышей и их родителей, готовых к приключениям! Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Спектакль подходит для зрителей старше 3 лет. Все расходные материалы уже включены в стоимость.