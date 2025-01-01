Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей

Приглашаем юных меломанов и их родителей в удивительное путешествие в мир Вольфганга Амадея Моцарта! Вместе с музыковедом Марией Владимировой вы не только услышите шедевры классической музыки, но и оживите их через игру, движение и творчество.
Музыканты-резиденты Особняка и солисты ведущих театров Петербурга исполнят знаменитые произведения Моцарта, включая:
Детей ждет множество увлекательных интерактивов! Поиграем с ритмами, превратим зал в оркестр под аккомпанемент Моцарта и попробуем спеть простые мотивы из произведений композитора. Это не просто концерт — это диалог с музыкой, который позволит детям полюбить классику через игру и живые впечатления!
Продолжительность мероприятия: 1 час.
Рекомендуется приходить: за 15 минут до начала мероприятия.
Рекомендовано для: всех категорий зрителей старше 3 лет.