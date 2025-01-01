Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей

Уникальное музыкальное путешествие с Моцартом

Приглашаем юных меломанов и их родителей в удивительное путешествие в мир Вольфганга Амадея Моцарта! Вместе с музыковедом Марией Владимировой вы не только услышите шедевры классической музыки, но и оживите их через игру, движение и творчество.

Что вас ждёт на концерте-лекции?

Как вундеркинд Вольфганг стал великим композитором.

Что такое классическая музыка? Простыми словами о самом важном.

Простыми словами о самом важном. Стили и жанры: от оперных арий до симфоний — чем удивлял Моцарт?

от оперных арий до симфоний — чем удивлял Моцарт? Мифы о Моцарте: Правда ли, что Сальери отравил Моцарта?

Музыканты-резиденты Особняка и солисты ведущих театров Петербурга исполнят знаменитые произведения Моцарта, включая:

«Маленькая ночная серенада»

Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»

Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»

Зажигательный «Турецкий марш»

Интерактивная программа для детей

Детей ждет множество увлекательных интерактивов! Поиграем с ритмами, превратим зал в оркестр под аккомпанемент Моцарта и попробуем спеть простые мотивы из произведений композитора. Это не просто концерт — это диалог с музыкой, который позволит детям полюбить классику через игру и живые впечатления!

Полезная информация

Продолжительность мероприятия: 1 час.

Рекомендуется приходить: за 15 минут до начала мероприятия.

Рекомендовано для: всех категорий зрителей старше 3 лет.