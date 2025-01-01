Меню
Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей
Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное путешествие с Моцартом

Приглашаем юных меломанов и их родителей в удивительное путешествие в мир Вольфганга Амадея Моцарта! Вместе с музыковедом Марией Владимировой вы не только услышите шедевры классической музыки, но и оживите их через игру, движение и творчество.

Что вас ждёт на концерте-лекции?

  • Как вундеркинд Вольфганг стал великим композитором.
  • Что такое классическая музыка? Простыми словами о самом важном.
  • Стили и жанры: от оперных арий до симфоний — чем удивлял Моцарт?
  • Мифы о Моцарте: Правда ли, что Сальери отравил Моцарта?

Музыканты-резиденты Особняка и солисты ведущих театров Петербурга исполнят знаменитые произведения Моцарта, включая:

  • «Маленькая ночная серенада»
  • Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»
  • Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Зажигательный «Турецкий марш»

Интерактивная программа для детей

Детей ждет множество увлекательных интерактивов! Поиграем с ритмами, превратим зал в оркестр под аккомпанемент Моцарта и попробуем спеть простые мотивы из произведений композитора. Это не просто концерт — это диалог с музыкой, который позволит детям полюбить классику через игру и живые впечатления!

Полезная информация

Продолжительность мероприятия: 1 час.

Рекомендуется приходить: за 15 минут до начала мероприятия.

Рекомендовано для: всех категорий зрителей старше 3 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
16:30 от 1200 ₽

Фотографии

Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей Клуб маленьких эстетов. Моцарт для детей

