Клуб маленьких эстетов. Интерактивный спектакль «Цирк мечты» в Особняке Серебрякова
Клуб маленьких эстетов. Интерактивный спектакль «Цирк мечты» в Особняке Серебрякова

Спектакль Клуб маленьких эстетов. Интерактивный спектакль «Цирк мечты» в Особняке Серебрякова

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приглашаем на интерактивный спектакль «Цирк мечты»

Дорогие друзья, юные мечтатели и их родители! Приглашаем вас на совершенно уникальное событие в нашем Клубе маленьких эстетов – интерактивный спектакль «Цирк мечты»!

Это не просто представление, а настоящая история, которая тронет сердца и детей, и взрослых. Вы познакомитесь с добрым и наивным героем, который больше всего на свете мечтал о собственном цирке. Он был уверен, что для этого достаточно сильно захотеть и купить волшебный набор «Мой первый цирк»! Но на этом приключение только начинается!

Оказавшись на пути к своей мечте, наш герой столкнется с множеством испытаний, полных смеха и неожиданных открытий. Он узнает, что главное – это не сдаваться, верить в себя и в друзей.

Что ждет вас под куполом нашего «Цирка мечты»?

  • Настоящая феерия: искрометная клоунада, загадочные фокусы и выразительная пантомима!
  • Яркая музыка, которая заставит танцевать даже самых серьезных зрителей!
  • Полное погружение: наши юные зрители станут не просто наблюдателями, а главными помощниками!

Будем вместе творить чудеса, подсказывать герою и аплодировать его успехам. Ждем всех, кто готов отправиться в самое волшебное и увлекательное приключение!

Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Спектакль подойдет всем зрителям старше 3 лет.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
16:30 от 1900 ₽

Фотографии

