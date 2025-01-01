Клуб маленьких эстетов. Балет на музыку Моцарта «Принцесса на горошине»

Клуб маленьких эстетов приглашает детей и их родителей на балет «Принцесса на горошине»

Представьте, как под сводами старинного особняка Серебрякова оживает сказка Ганса Христиана Андерсена! Клуб маленьких эстетов приглашает детей и их родителей на восхитительный балет на музыку гениального композитора В.А. Моцарта «Принцесса на горошине».

Очарование балета

Юных зрителей ждет встреча с виртуозами сцены – артистами балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Балет перенесет вас в мир изящных па, роскошных костюмов и настоящей королевской тайны. Утонченная хореография Олеси Гапиенко и парадные залы особняка создадут неповторимую атмосферу, где каждый почувствует себя гостем королевского бала.

Детали мероприятия

Исполнители: Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга

Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга Продолжительность: 45 минут

45 минут Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше 3 лет (0+)

Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия, чтобы насладиться атмосферой и подготовиться к встрече с волшебством театра.