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Клуб маленьких эстетов. Балет на музыку Моцарта «Принцесса на горошине»
Киноафиша Клуб маленьких эстетов. Балет на музыку Моцарта «Принцесса на горошине»

Клуб маленьких эстетов. Балет на музыку Моцарта «Принцесса на горошине»

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О концерте/спектакле

Клуб маленьких эстетов приглашает детей и их родителей на балет «Принцесса на горошине»

Представьте, как под сводами старинного особняка Серебрякова оживает сказка Ганса Христиана Андерсена! Клуб маленьких эстетов приглашает детей и их родителей на восхитительный балет на музыку гениального композитора В.А. Моцарта «Принцесса на горошине».

Очарование балета

Юных зрителей ждет встреча с виртуозами сцены – артистами балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Балет перенесет вас в мир изящных па, роскошных костюмов и настоящей королевской тайны. Утонченная хореография Олеси Гапиенко и парадные залы особняка создадут неповторимую атмосферу, где каждый почувствует себя гостем королевского бала.

Детали мероприятия

  • Исполнители: Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга
  • Продолжительность: 45 минут
  • Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше 3 лет (0+)

Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия, чтобы насладиться атмосферой и подготовиться к встрече с волшебством театра.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
16:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
15:30 от 1900 ₽

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