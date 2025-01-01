Спектакль Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес»

Приглашаем в Страну Чудес! Интерактивное представление для детей в особняке Серебрякова

Готовы к приключению, где реальность теряет голову, а гости начинают верить в чудеса? Добро пожаловать в невероятный интерактивный спектакль «Алиса в Стране Чудес» в атмосферных интерьерах Особняка Серебрякова!

Этот спектакль — не просто представление, а полное погружение в безумный и прекрасный мир Льюиса Кэрролла. Вас ждет удивительное приключение, где:

Что вас ждет?

Алиса пригласит вас на чаепитие, где время течёт назад;

Безумный Шляпник покажет фокусы, от которых исчезнет логика;

Красная Королева устроит испытания, которые нельзя пройти... но можно переиграть!

Программа мероприятия

Множество чудес и фокусов;

Чаепитие навыворот — гигантское чаепитие, где сахар исчезает;

Карточные замки — строим замки, пока Королева не улыбнется;

Джига-дрыга марафон — танцуем так, чтобы сбить с ног даже законы физики;

Крокет по-королевски — играем в крокет, где правила меняются каждую минуту;

Розыск роз — раскрасим куст в любимый цвет Красной Королевы.

В этот день старинный особняк превратится в настоящую Страну Чудес, а у вас появится возможность стать не просто зрителем, а героем этой сумасшедшей истории!

Детали мероприятия

Продолжительность спектакля — 1 час. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 3 лет.