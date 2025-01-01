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Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес»
Киноафиша Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес»

Спектакль Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес»

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О концерте/спектакле

Приглашаем в Страну Чудес! Интерактивное представление для детей в особняке Серебрякова

Готовы к приключению, где реальность теряет голову, а гости начинают верить в чудеса? Добро пожаловать в невероятный интерактивный спектакль «Алиса в Стране Чудес» в атмосферных интерьерах Особняка Серебрякова!

Этот спектакль — не просто представление, а полное погружение в безумный и прекрасный мир Льюиса Кэрролла. Вас ждет удивительное приключение, где:

Что вас ждет?

  • Алиса пригласит вас на чаепитие, где время течёт назад;
  • Безумный Шляпник покажет фокусы, от которых исчезнет логика;
  • Красная Королева устроит испытания, которые нельзя пройти... но можно переиграть!

Программа мероприятия

  • Множество чудес и фокусов;
  • Чаепитие навыворот — гигантское чаепитие, где сахар исчезает;
  • Карточные замки — строим замки, пока Королева не улыбнется;
  • Джига-дрыга марафон — танцуем так, чтобы сбить с ног даже законы физики;
  • Крокет по-королевски — играем в крокет, где правила меняются каждую минуту;
  • Розыск роз — раскрасим куст в любимый цвет Красной Королевы.

В этот день старинный особняк превратится в настоящую Страну Чудес, а у вас появится возможность стать не просто зрителем, а героем этой сумасшедшей истории!

Детали мероприятия

Продолжительность спектакля — 1 час. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 3 лет.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
16:30 от 1900 ₽

Фотографии

Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес» Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес» Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес» Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес» Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес» Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес» Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес» Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес»

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