Спектакль Клуб маленьких эстетов. «Алиса в стране чудес»

Приглашаем в Страну Чудес! Интерактивное представление для детей в особняке Серебрякова
Готовы к приключению, где реальность теряет голову, а гости начинают верить в чудеса? Добро пожаловать в невероятный интерактивный спектакль «Алиса в Стране Чудес» в атмосферных интерьерах Особняка Серебрякова!
Этот спектакль — не просто представление, а полное погружение в безумный и прекрасный мир Льюиса Кэрролла. Вас ждет удивительное приключение, где:
Что вас ждет?
- Алиса пригласит вас на чаепитие, где время течёт назад;
- Безумный Шляпник покажет фокусы, от которых исчезнет логика;
- Красная Королева устроит испытания, которые нельзя пройти... но можно переиграть!
Программа мероприятия
- Множество чудес и фокусов;
- Чаепитие навыворот — гигантское чаепитие, где сахар исчезает;
- Карточные замки — строим замки, пока Королева не улыбнется;
- Джига-дрыга марафон — танцуем так, чтобы сбить с ног даже законы физики;
- Крокет по-королевски — играем в крокет, где правила меняются каждую минуту;
- Розыск роз — раскрасим куст в любимый цвет Красной Королевы.
В этот день старинный особняк превратится в настоящую Страну Чудес, а у вас появится возможность стать не просто зрителем, а героем этой сумасшедшей истории!
Детали мероприятия
Продолжительность спектакля — 1 час. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 3 лет.