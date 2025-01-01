Меню
Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь». Встреча 424
Киноафиша Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь». Встреча 424

Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь». Встреча 424

16+
Возраст 16+
Вечер памяти Анатолия Липатова в Клубе любителей туризма

Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь» приглашает вас на 424-ю встречу под названием «Воспоминанья, острый луч». Это мероприятие станет прекрасной возможностью вспомнить и почтить память выдающегося путешественника и исследователя Анатолия Липатова.

О ведущей вечера

Ведущей встречи выступит председатель Клуба, доктор технических наук Галина Емельянова. Она расскажет о жизни и достижениях Анатолия, а также поделится интересными фактами из его путешествий.

Что вас ждет на встрече

В программе вечера — обсуждение ярких моментов из жизни Липатова, его вдохновляющие истории о путешествиях и открытиях. Участники смогут вспомнить о путешествиях совместно с Анатолием, поделиться своими воспоминаниями и нюансами, которые оставили неизгладимый след в их сердцах.

Почему это важно

Такое мероприятие не только сохранит память о человеке, внесшем огромный вклад в развитие туризма, но и создаст атмосферу единства среди его друзей и последователей. Вместе мы сможем погрузиться в воспоминания и вдохновиться на новые приключения!

Не упустите возможность стать частью этого трогательного вечера и узнать больше о человеке, который навсегда останется в сердцах многих любителей активного отдыха и туризма.

15 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
