Клуб любителей туризма: «Из дальних странствий возвратясь...». Новая втреча в Москве

Центр Досуга и Развития Идеи (ЦДРИ) с радостью сообщает о проведении 424-й встречи клуба любителей туризма. Это уникальное событие станет отличной возможностью для всех увлеченных путешествиями встретиться, поделиться впечатлениями и получить новые идеи для своих будущих походов.

Что вас ждет?

На встрече будут обсуждаться:

новые маршруты и направления для путешествий;

опыт участников в покорении сложных троп;

тематические лекции от приглашенных спикеров;

обсуждение книг и фильмов о путешествиях.

Интересные факты

Клуб «Из дальних странствий возвратясь...» существует уже более 10 лет и за это время стал настоящей платформой для общения любителей активного отдыха. Участники делятся не только опытом, но и вдохновением, что делает каждую встречу незабываемой.

Не упустите возможность встретиться с единомышленниками, расширить свои горизонты и вдохновиться на новые путешествия!