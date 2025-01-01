Центр Досуга и Развития Идеи (ЦДРИ) с радостью сообщает о проведении 424-й встречи клуба любителей туризма. Это уникальное событие станет отличной возможностью для всех увлеченных путешествиями встретиться, поделиться впечатлениями и получить новые идеи для своих будущих походов.
На встрече будут обсуждаться:
Клуб «Из дальних странствий возвратясь...» существует уже более 10 лет и за это время стал настоящей платформой для общения любителей активного отдыха. Участники делятся не только опытом, но и вдохновением, что делает каждую встречу незабываемой.
Не упустите возможность встретиться с единомышленниками, расширить свои горизонты и вдохновиться на новые путешествия!