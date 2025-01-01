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Билеты от 200₽
Киноафиша Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь» 424

Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь» 424

16+
Возраст 16+
Билеты от 200₽

О концерте/спектакле

Клуб любителей туризма: «Из дальних странствий возвратясь...». Новая втреча в Москве

Центр Досуга и Развития Идеи (ЦДРИ) с радостью сообщает о проведении 424-й встречи клуба любителей туризма. Это уникальное событие станет отличной возможностью для всех увлеченных путешествиями встретиться, поделиться впечатлениями и получить новые идеи для своих будущих походов.

Что вас ждет?

На встрече будут обсуждаться:

  • новые маршруты и направления для путешествий;
  • опыт участников в покорении сложных троп;
  • тематические лекции от приглашенных спикеров;
  • обсуждение книг и фильмов о путешествиях.

Интересные факты

Клуб «Из дальних странствий возвратясь...» существует уже более 10 лет и за это время стал настоящей платформой для общения любителей активного отдыха. Участники делятся не только опытом, но и вдохновением, что делает каждую встречу незабываемой.

Не упустите возможность встретиться с единомышленниками, расширить свои горизонты и вдохновиться на новые путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:30 от 200 ₽

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